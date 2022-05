F1, Fernando Alonso: “Este ano, vemos que o piloto é muito importante, mas não crucial” | AutoSport

O que é mais importante na F1? O piloto, ou o carro? Uma discussão tantas vezes repetida, algumas vezes com argumentos válidos, outras com opiniões áridas. Na verdade é uma simbiose. Um bom piloto sem um bom carro dificilmente terá sucesso. Segundo Fernando Alonso o carro é fundamental na F1, o que torna o desporto por vezes injusto.

Alonso deu o exemplo de Lewis Hamilton. Segundo o espanhol, Hamilton não perdeu as qualidades que lhe permitiram bater todos os recordes, mas este ano, com o mesmo talento dos anos anteriores, não consegue chegar ao topo, o exemplo máximo da importância do carro:

“Este ano, vemos que o piloto é muito importante na F1, mas não crucial. Lewis está a pilotar tão bem como tem feito nos últimos oito anos. Ele estava a dominar o desporto e a bater todos os recordes. E agora ele está a fazer uma mega volta – como ele disse na Austrália creio eu – e está um segundo atrás. Portanto, sim – bem-vindo. Isto é F1. Nunca vai ser um desporto justo em termos de números. Aconteceu-me quando ganhei os dois campeonatos [em 2005 e 2006 com a Renault]. Eu estava a ganhar ao Michael Schumacher, mas o meu carro era mais fiável na altura e tinha um desempenho muito bom e não se pode elogiar o suficiente esse pacote, porque as manchetes continuarão a ser sobre o piloto. E com Lewis é a mesma coisa. Ter mais de 100 pole positions em F1 é algo impensável. É preciso ter o melhor carro e pacote durante muitos, muitos anos”.