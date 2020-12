F1, Fernando Alonso: “Estar no pódio com Carlos Sainz seria um sonho”

Fernando Alonso está de regresso à F1 e o seu objetivo passa por alcançar o sucesso que lhe falta. Mas essa busca será feita em 2022 com os novos regulamentos. Para a próxima época os objetivos são menos ambiciosos.

Na próxima época o espanhol gostava de subir ao pódio, mas sabe que isso só será possivel com um desastre da Mercedes. Mas tem o sonho de estar no pódio com o seu compatriota Carlos Sainz:

“Seria um sonho estar num pódio com Carlos Sainz”, disse ele à Cadena SER. “Quais os objetivos? Não tenho nada em termos de uma posição específica. Seria bom estar no pódio. Nesta época, parecia haver mais possibilidades do que no passado para as outras equipas, mas estou ciente de que esses pódios vieram por causa dos desastres da Mercedes. Fazer alguns pódios e provar de novo o champanhe seria fantástico”.

“Na próxima época haverá uma continuação do domínio da Mercedes, mas em 2022 temos grandes esperanças”, confirmou ele.

“O objectivo é claro – 2021 é um ano de preparação, de integração com a equipa, e alguns pódios seriam fantásticos. Mas em 2022 com a mudança do regulamento, sonhar em ganhar e voltar a estar lá em cima”.