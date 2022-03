F1, Fernando Alonso: “Estamos felizes” | AutoSport

Como está a Alpine? Uma pergunta difícil de responder olhando ao que a equipa fez ao longo dos seis dias de testes. Se nos primeiros dias vimos uma equipa com alguns problemas de fiabilidade e com um ritmo abaixo do desejável, os últimos dois dias no Bahrein foram positivos e deixaram Fernando Alonso feliz no último dia de testes no Bahrein:

“Precisávamos de um bom dia sem quaisquer problemas. Tivemos isso ontem com Esteban Ocon e hoje comigo. Assim, em dois dias, aprendemos muito sobre o carro. Penso que estaremos muito melhor preparados para o início de época do que eu pensava antes de chegar aqui no Bahrein. Estamos felizes”.