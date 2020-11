F1: Fernando Alonso espera fazer o contrário de Michael Schumacher

Fernando Alonso vai fazer o regresso à F1 em 2021, mas nem sempre os regressos são bem sucedidos, especialmente numa categoria tão competitiva. O espanhol espera fazer o contrário de Michael Schumacher.

“Schumi” regressou da reforma em 2010, depois de ter anunciado o fim da carreira em 2006. O regresso não correu da melhor forma e o alemão não conseguiu conquistar os resultados que desejava. Alonso espera ser mais bem sucedido:

“Michael teve carros muito bons durante sua carreira e quando voltou o seu carro era mediano e todos ficaram desapontados”, disse o espanhol ao L’Equipe. “No meu caso pode acontecer o contrário. Tive carros inferiores nos últimos cinco anos da minha carreira e quem sabe o que vai acontecer agora.”

Questionado recentemente pela Sky Sports se ele vai ficar na F1 ”pelo tempo que for necessário para conseguir um terceiro Campeonato Mundial ‘, Alonso respondeu:“ Acho que não. Eu não acho que tenha de atingir certos resultados antes de parar. Mas acho que no automobilismo o cronómetro é o que diz quando parar, não a idade. Espero que o cronómetro esteja do meu lado nos próximos anos.”