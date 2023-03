F1: Fernando Alonso espera alcançar a 33ª vitória da carreira em breve | AutoSport

Fernando diz estar espantado com o entusiasmo vivido em Espanha com os seus recentes resultados na Fórmula 1. Depois do tenista espanhol Carlos Alcaraz ter assinando na câmara ’33-Soon’ (33 em breve), referindo-se a uma próxima possível vitória do seu compatriota na F1 que somaria a 33ª da sua carreira, o piloto da Aston Martin referiu na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio da Austrália que espera alcançar uma nova vitória na disciplina, depois da última ter acontecido em 2013 no ‘seu’ Grande Prémio de Espanha.

“É uma loucura ver como a Espanha está agora tão entusiasmada, mais uma vez, com a Fórmula 1 e com tudo o que está a acontecer”, começou por dizer Fernando Alonso sobre o gesto de Alcaraz. “Espero que tenham gostado destes dois primeiros pódios, o país inteiro, e penso que em Barcelona vai ser novamente um grande evento este ano. E sim, estes 33, não sei, todas estas coisas que estão a acontecer agora nas redes sociais. Foi o ‘El Plan’ há três anos atrás, e depois ‘The Mission’, e agora 33. Portanto, há muitos 33, e sim, todos os clubes de futebol, ou futebolistas, e agora o ténis, ou o que quer que seja, e todos eles estão a fazer algo com o 33. Portanto, esperamos poder alcançar esse número em termos de vitórias, e depois vamos para as 34”.

Max Verstappen, que estava no grupo de pilotos de Alonso na conferência de imprensa, salientou pouco depois que considera “que Fernando já devia ter vencido muito mais corridas do que ganhou. Penso que merece muito mais. Por isso, sim, eu ficaria muito feliz em vê-lo ganhar a número 33, mas também, de certa forma, gostaria de o ver ganhar mais. Por isso, veremos na próxima corrida”.

Pode ou não acontecer a 33ª vitória de Fernando Alonso na Austrália, mas há um dado estatístico interessante que o próprio piloto salientou na conferência: o 101º pódio de todos os outros cinco pilotos que alcançaram 100 pódios ou mais na carreira – Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost e Kimi Räikkönen – foi uma vitória em corrida.