F1: Fernando Alonso envolvido num acidente enquanto fazia ciclismo

Fernando Alonso, piloto da Alpine na Fórmula 1, que regressa à Fórmula 1 este ano foi hoje atropelado por um automóvel enquanto andava de bicicleta, na zona da sua residência em Lugano, na Suíça. Segundo se sabe, o espanhol terá sofrido “fraturas”, não se sabendo para já a gravidade do acidente e se as lesões são impeditivas de iniciar a época de F1 no início de março com os testes do Bahrein.

A Alpine lançou há momentos um comunicado em que dá conta de um acidente sofrido por Fernando Alonso. O espanhol foi levado para o hospital, está consciente e aguarda por mais exames.

A declaração diz o seguinte: “A equipa Alpine F1 pode confirmar que Fernando Alonso esteve envolvido num acidente de viação enquanto andava de bicicleta na Suíça. Fernando Alonso está consciente e bem dentro e aguarda novos exames médicos amanhã de manhã.

A Equipa Alpine F1 não fará mais nenhuma declaração neste momento. Amanhã serão dadas mais atualizações”.