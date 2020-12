F1: Fernando Alonso elogia George Russell

Fernando Alonso elogiou o talento de George Russell, na sua mais recente entrevista À Marca.

O piloto espanhol foi desafiado a escolher o melhor jovem talento da atualidade e o primeiro nome que referiu foi o do jovem britânico:

“É difícil responder”, disse Alonso, “mas o caso do (George) Russell é o mais interessante. Em cinco dias – não 100 – ele foi do último para o primeiro. Tudo sem um toque divino ou meditação no Tibete ou algo do género”, disse em tom de brincadeira. “Foi apenas entrar no Mercedes. Mas se falarmos de quem Hamilton e Bottas vêm mais nos seus espelhos, é Verstappen. Leclerc é um talento excecional, mas levará alguns anos para o avaliar adequadamente”.

O espanhol também fez algumas previsões:

“Mercedes vencerá novamente em 2021, Red Bull lutará pelo segundo lugar e resta saber quem será o terceiro”, disse ele. “O verdadeiro desafio é 2022, mas F1 não parece ter mudado”, explicou Alonso. “As mesmas pessoas, as mesmas regras. Quem era forte há dois anos é forte hoje em dia”.

“Quanto a mim, eu estou um pouco diferente. Eu queria novos desafios, tive tempo para os enfrentar e penso que a minha mente e o meu corpo melhoraram. Estou mais relaxado em termos do que exijo de mim mesmo”.