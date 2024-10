F1: Fernando Alonso elogia Gabriel Bortoleto

Fernando Alonso elogiou o piloto júnior da McLaren, Gabriel Bortoleto, acreditando que é apenas uma questão de tempo até que o jovem brasileiro chegue à Fórmula 1.

Com a gestão da carreira do brasileiro feita pela empresa A14 de Alonso, Bortoleto tem impressionado, ganhando o campeonato de Fórmula 3 e liderando agora o campeonato de Fórmula 2 no seu ano de estreia. Alonso elogiou o talento, a consistência, o trabalho árduo e a maturidade de Bortoleto, salientando o seu sucesso apesar de ter menos recursos em comparação com outros estreantes.

Enquanto os lugares da McLaren na F1 estão preenchidos, Bortoleto tem estado em conversações com a Audi-Sauber para um potencial lugar em 2025. Alonso está confiante de que o futuro de Bortoleto na F1 está assegurado.

“Ele é um talento incrível e também uma pessoa muito humilde, o que acho que é a maior coisa em que precisamos de trabalhar”, comentou o espanhol bicampeão, citado pela Motorsport Week. “Ele é um trabalhador árduo, para além do seu talento, e acho que é por isso que na Fórmula 3 e na Fórmula 2 ele teve tanto progresso. Ele leva as coisas muito a sério, o que nessa idade nunca é uma garantia. Como já falámos antes sobre os orçamentos e coisas do género, ele ganhou o campeonato como estreante na Fórmula 3, e está a lutar pelo campeonato como estreante na Fórmula 2, mas sem o teste de muitos outros estreantes”, observou o piloto da Aston Martin F1. “Portanto, ele é provavelmente o único ‘rookie, verdadeiramente rookie’ no campeonato. Por isso, este foi um feito incrível até agora. E vamos ver o que o futuro nos traz”.