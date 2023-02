F1, Fernando Alonso: “É uma questão de tempo até a Aston Martin vencer corridas” | AutoSport

A Aston Martin revelou o seu novo carro para a temporada de 2023 e seguiu o exemplo dado pela McLaren, com um evento de lançamento do carro, em vez de apenas uma pintura. O novo “recruta” da Aston Martin, explicou que ainda não deverá ser possível à equipa lutar por vitórias, mas está otimista com o carro hoje apresentado e do que pode acontecer num futuro próximo.

“A Aston Martin está a dar os passos necessários para vencer num futuro próximo”, disse Alonso. “A equipa está determinada a tornar-se um concorrente do campeonato e fará tudo o que for preciso para lá chegar. É uma questão de tempo até que Aston Martin esteja a ganhar corridas e campeonatos”. O experiente piloto espanhol salientou que crê que isso ocorra este ano, “sou honesto quanto a isso”, disse, mas “ao mesmo tempo, queremos ter, como eu disse, um bom carro para começar a trabalhar e desenvolver esse carro durante toda a temporada”.

Ainda assim, Alonso garante que não perderão a oportunidade se esta acontecer devido a condições “variáveis”. “Talvez na segunda parte do ano, possamos chegar mais perto [da frente] se houver uma oportunidade. [Se] existirem condições variáveis, se a oportunidade aparecer não a vamos perder”.