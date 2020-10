F1: Fernando Alonso e Renault em Barcelona para dia de filmagens

Fernando Alonso e a Renault estão no circuito de Barcelona para os usuais 100km de dia de filmagens. Assim, o espanhol vai já experimentar o R.S.20 desta temporada. De recordar que Alonso regressa à Fórmula 1 a tempo inteiro em 2021, num ano em que a Renault se vai passar a denominar Alpine.

«Vai ser um dia emocionante, depois de dois anos sem entrar num Fórmula 1. Vai ser um novo começo. Vou ser surpreendido pela velocidade do carro, a performance das travagens, a velocidade em curva, todas essas coisas», começou por dizer Fernando Alonso.

«A preparação para este teste não foi fácil com as restrições devido à pandemia COVID-19. Não foram as preparações normais, não tivemos tanto tempo no simulador, mas estamos prontos. São só 100km, um dia de filmagens, mas vamos maximizar as voltas. Vou aprender e descobrir coisas novas», afirmou Alonso.

«Estar em Barcelona é especial. Lembro-me do meu primeiro teste com a Benetton em 2000 foi em Barcelona. 20 anos é no mesmo circuito», relembrou o piloto da Alpine para 2021.