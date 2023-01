F1: Fernando Alonso e Lance Stroll vão marcar presença em teste da Pirelli | AutoSport

A nova contratação da Aston Martin, Fernando Alonso, e o seu companheiro de equipa Lance Stroll vão estar presentes com a equipa para o teste previamente agendado da Pirelli. A sessão vai realizar-se em Jerez entre os dias 7 e 8 de fevereiro com a utilização do monolugar do ano passado, o AMR22, para ajudar ao desenvolvimento dos seus compostos de pneus para a F1 da marca italiana. Segundo os dados fornecidos pela equipa de Silverstone, Alonso estará aos comandos do carro no dia 7 e Stroll no dia seguinte.

Também a Mercedes e AlphaTauri têm agendadas sessões de testes com a Pirelli, mas ainda não são conhecidos os pormenores de alinhamento de pilotos das equipas. A Pirelli está a testar com várias equipas durante a pré-temporada para analisar o desenvolvimento dos pneus para a próxima época com os carros do novo regulamento, tendo já efetuado sessões em Portimão e Maranello.