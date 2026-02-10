F1: Fernando Alonso e a provocação a Lando Norris
Fernando Alonso aproveitou a apresentação do novo monolugar da Aston Martin para comentar, em tom irónico, as reações dos rivais aos primeiros testes dos Fórmula 1 de 2026. O espanhol respondeu em particular às observações de Lando Norris, piloto da McLaren, que descrevera os novos carros como semelhantes a monolugares de Fórmula 2 em certos aspetos de condução.
Questionado por jornalistas, Alonso insinuou que a McLaren terá sido uma das equipas mais penalizadas pela redução global de carga aerodinâmica imposta pelo novo regulamento. Segundo explicou, o carro britânico era anteriormente um dos mais eficazes a explorar o efeito de solo, pelo que a perda estimada de cerca de 30% de apoio aerodinâmico afetará mais intensamente quem partia de níveis mais elevados.
O bicampeão mundial sugeriu ainda que a adaptação poderá ser menos problemática para a Aston Martin, que já lidava com um comportamento instável na traseira do carro. Na sua leitura, essa experiência prévia poderá ajudar a equipa a ajustar-se mais rapidamente às novas exigências técnicas.
Fernando Alonso afirmou, em declarações recolhidas pelo MARCA:
“Bom, é que ele [Norris] deu um passo [atrás] maior do que nós… Digamos que ele perdeu 100 ou 120 pontos de carga aerodinâmica. Nós perdemos muito menos, por isso acho que a nossa adaptação vai ser muito mais fácil.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI