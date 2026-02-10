F1: Fernando Alonso e a provocação a Lando Norris

Fernando Alonso aproveitou a apresentação do novo monolugar da Aston Martin para comentar, em tom irónico, as reações dos rivais aos primeiros testes dos Fórmula 1 de 2026. O espanhol respondeu em particular às observações de Lando Norris, piloto da McLaren, que descrevera os novos carros como semelhantes a monolugares de Fórmula 2 em certos aspetos de condução.

Questionado por jornalistas, Alonso insinuou que a McLaren terá sido uma das equipas mais penalizadas pela redução global de carga aerodinâmica imposta pelo novo regulamento. Segundo explicou, o carro britânico era anteriormente um dos mais eficazes a explorar o efeito de solo, pelo que a perda estimada de cerca de 30% de apoio aerodinâmico afetará mais intensamente quem partia de níveis mais elevados.

O bicampeão mundial sugeriu ainda que a adaptação poderá ser menos problemática para a Aston Martin, que já lidava com um comportamento instável na traseira do carro. Na sua leitura, essa experiência prévia poderá ajudar a equipa a ajustar-se mais rapidamente às novas exigências técnicas.

Fernando Alonso afirmou, em declarações recolhidas pelo MARCA:

“Bom, é que ele [Norris] deu um passo [atrás] maior do que nós… Digamos que ele perdeu 100 ou 120 pontos de carga aerodinâmica. Nós perdemos muito menos, por isso acho que a nossa adaptação vai ser muito mais fácil.”