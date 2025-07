F1, Fernando Alonso e 2026: entre a batalha atual e o amanhã da Aston Martin

A segunda metade da temporada de Fórmula 1, para Fernando Alonso, já se desenha com um olhar fixo no futuro.

O veterano piloto da Aston Martin não hesita em revelar a sua perspetiva, com uma honestidade que lhe é peculiar: “80% do foco já está em 2026 – e não me refiro apenas à equipa de design, mas também à mente dos pilotos, talvez com a exceção dos dois pilotos da McLaren.”

Esta afirmação espelha a estratégia da equipa, que, embora ainda empenhada nos desafios presentes, já projete os seus recursos e ambições para o próximo ciclo regulamentar da categoria.

Apesar da viragem de página rumo a 2026, Alonso não abandona completamente a luta na temporada atual. Pelo contrário, o espanhol antecipa um final de ano eletrizante no meio do pelotão.

Com a competitividade ao rubro, o bicampeão mundial prevê “combates divertidos” pelos lugares cimeiros do meio da tabela, nomeadamente pela 6.ª, 7.ª e 8.ª posições no Campeonato. É um reconhecimento claro de que, embora o grande objetivo esteja no horizonte, cada ponto em disputa continua a ter o seu valor e a alimentar a adrenalina das corridas.

Fernando Alonso, ao volante do seu Aston Martin, tem notado uma melhoria no desempenho da equipa desde a introdução de um novo pacote de atualizações. “Desde Imola, com o pacote que introduzimos lá, temos sido mais competitivos. Esperamos conseguir manter este ímpeto.” A esperança é que esta evolução se mantenha, mesmo perante os desafios que se avizinham.

A chegada de novas peças, especialmente num fim de semana de Sprint, é sempre um quebra-cabeças logístico e técnico, onde as condições meteorológicas podem ser um fator imprevisível. Ainda assim, o objetivo é claro: “trazer performance num fim de semana de Sprint é complicado, o tempo pode não estar do nosso lado, mas vamos tentar somar pontos se pudermos.” A prioridade máxima, nestes cenários de introdução de inovações, é “compreender as novas peças”, pois só assim se poderá otimizar o seu potencial e traduzi-lo em resultados consistentes.

A decisão de focar grande parte dos recursos e do desenvolvimento em temporadas futuras não é incomum na Fórmula 1, especialmente quando uma equipa ambiciona dar um salto qualitativo significativo com a introdução de novos regulamentos. Esta estratégia permite uma abordagem mais aprofundada no design e na filosofia do carro, em vez de se dispersar esforços em pequenas melhorias incrementais que podem não ser suficientes para alcançar os objetivos a longo prazo. É um investimento no futuro que, para equipas como a Aston Martin, representa a esperança de se juntar ao restrito grupo das equipas de topo.