F1, Fernando Alonso diz que o seu regresso será diferente do de Schumacher

Depois de algum tempo fora da Fórmula 1, Fernando Alonso revelou agora que parte do seu trabalho tem também a ver com a ‘reconstrução’ dos músculos do pescoço, isto quando vai testar um Renault esta semana no Bahrein: “O meu pescoço ainda não está pronto. Tenho trabalhado muito no ginásio, mas nada substitui o carro. Preciso de quilómetros. Quanto mais pilotares um F1, melhor”, disse Alonso referindo-se depois também ao falhado regresso de Michael Schumacher à F1, explicando que o seu caso é muito diferente. Questionado pelo jornalista do L’Equipe se não teme que o seu regresso seja mau como o de Michael Schumacher, quando regressou à F1 com a Mercedes, Alonso diz que “o Michael teve grandes carros durante a sua carreira e quando voltou (Mercedes) o seu carro era normal e por isso todos ficaram desapontados. Mas no meu caso, pode acontecer o oposto. Tive carros inferiores nos últimos cinco anos da minha carreira na F1 e quem sabe o que vai acontecer agora”, disse Alonso que como se sabe, vai substituir Daniel Ricciardo no próximo ano na Renault.