F1: Fernando Alonso disposto a ficar mais tempo para tentar o “tri”

Apesar do seu forte desempenho sobre o companheiro de equipa Lance Stroll e da falta de declínio, Alonso reconhece que, se o projeto Aston Martin 2026 for bem-sucedido, a equipa poderá atrair pilotos de topo como Oscar Piastri , Carlos Sainz , Alex Albon , ou mesmo Max Verstappen . Se o lugar de Stroll permanecer seguro, o futuro de Alonso para além de 2026 poderá ser incerto, mesmo que ele deseje continuar a correr.

“As expectativas serão altas porque é um carro novo, uma mudança de regulamentos, um carro feito por Adrian”, disse Alonso à BBC. “Provavelmente – ou pelo menos para começar – será a minha última época na F1 porque o meu contrato termina no final de 2026. É a hora da entrega e a hora da verdade. As expectativas são altas. Se 2026 estiver a correr bem e estivermos a passar um bom momento e houver a possibilidade de correr mais um ano, estarei aberto [a isso] de certeza”, acrescentou Alonso. “Não vou fechar a porta de antemão. Mas não vou começar a pensar nisso e vou encarar cada corrida como se fosse a minha última e vou aproveitar cada segundo.”

Alonso continua esperançado que estas mudanças o ajudem a atingir o seu objetivo de um terceiro campeonato do mundo , notando que nunca teve um carro dominante na F1. No entanto, continua aberto a prolongar a sua carreira para além de 2026, se o carro for competitivo e ele continuar a ter um desempenho de alto nível:

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros