F1, Fernando Alonso: “Difícil para todas as equipas concordarem com a mudança” | AutoSport

Se a FIA de facto quiser tomar a iniciativa e fazer algo para mitigar o “porpoising”, é certo que se iniciará uma guerra política entre quem quer a intervenção da FIA e quem está satisfeito com a atual situação. E Fernando Alonso considera que será difícil haver um consenso:

“Vai ser muito difícil para todas as equipas concordarem com alguma mudança”, disse ele. “Vai ser diferente em cada circuito – por exemplo em Jidá foi muito suave, e a Austrália também, e ninguém disse nada lá. O nosso carro é bastante bom a gerir as oscilações deste ano”, disse ele quando questionado sobre o ‘porpoising’ que tinha afectado outras equipas como a Mercedes. “Não o senti muito em Baku. Estávamos mais concentrados na gestão da degradação dos pneus, especialmente dos pneus traseiros”, acrescentou ele.