F1, Fernando Alonso: “Devem ver-me por aqui mais dois ou três anos” | AutoSport

Fernando Alonso está feliz neste regresso à F1. No ano passado readquiriu o ritmo competitivo necessário para estar ao mais alto nível e este ano experimenta novas sensações com estes novos regulamentos. O espanhol pretende ficar mais alguns anos na competição e quer que a Alpine dê um passo em frente:

“Penso que ainda precisamos de quatro ou cinco corridas para fazer uma avaliação. Há ainda muito a fazer. Penso que a mentalidade mudou muito no ano passado. A Renault tem vindo a lutar no segundo pelotão. E pensamos que é tempo de mudar isto e sonhar em grande”, disse Alonso à DAZN. “Temos de motivar a equipa. Sou muito competitivo em tudo o que faço na vida, por isso, quando aqui cheguei, tentei levar todos ao limite, porque sei que podemos chegar lá. Sou eu quem está a acender a chama. Acrescentamos combustível ao fogo e todos ficam felizes por ouvir isso”, diz ele.

“A mentalidade tem de mudar e temos de sonhar em grande. O novo regulamento dá-nos a oportunidade de gastar o mesmo dinheiro que todos os outros, e com o limite orçamental não há mais desculpas de que não podemos gastar mais do que as outras equipas. Penso que temos o talento, a investigação, a organização. É uma questão de tempo. Não sabemos se chegará dentro de dois, três, cinco ou sete anos. Esperemos que seja o mais cedo possível, não vou estar aqui para sempre. Mas estamos a trabalhar a 100%, vamos ver quanto tempo leva”.

“Sei que tenho a experiência e provavelmente o conhecimento de ter corrido em muitos circuitos. Trago comigo esse conhecimento e só vejo vantagens. Nunca senti que fosse uma desvantagem ser um pouco mais velho. Estou feliz com isso, com essa posição”, conclui ele.

“Ainda tenho muito para oferecer. Neste momento, estou a gostar muito da Fórmula 1. Estou a gostar das corridas, estou a gostar de todas as coisas porque a Fórmula 1 não é apenas a atividade na pista, vocês têm muitas atividades fora da pista e eu também estou a gostar delas, por isso penso que pelo menos dois ou três anos, devem ver-me por aqui”.