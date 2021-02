F1: Fernando Alonso deve estar apto para o GP do Bahrein

Fernando Alonso, piloto da Alpine na Fórmula 1, que regressa à Fórmula 1 este ano foi ontem atropelado por um automóvel enquanto andava de bicicleta, na zona da sua residência em Lugano, na Suíça. Segundo agora se sabe, as “fraturas” que o espanhol sofreu não são impeditivas de iniciar a época de F1 no início de março com os testes do Bahrein, já que o espanhol terá fraturado a mandíbula e partido alguns dentes, devendo ainda hoje ser operado para reparar o maxilar e dentes.

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport escreve que o bicampeão mundial foi transferido para um hospital especializado em Berna para a operação. O diário desportivo espanhol Marca afirma que os médicos estão otimistas que Alonso, cujas lesões são alegadamente “pouco graves”, estará bem o suficiente para o início dos testes oficiais de Fórmula 1, no próximo mês: “Se houver uma fratura mandibular, há que ver se há um deslocamento e se devem colocar-lhe uma placa”, referiu um especialista médico, o Dr. José González, citado pelo jornal espanhol AS.

“Se for realmente uma fratura limpa, não deverá haver necessidade de mais exames. Seja como for, seja o que for, não se trata de uma lesão muito grave. Pode-se dizer, com quase total certeza, que ele poderá estar nos testes de pré-época no Bahrein, sem quaisquer problemas”, disse o médico espanhol.