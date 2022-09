F1: Fernando Alonso desculpou-se pelas críticas a Lewis Hamilton | AutoSport

As declarações a quente, no rádio, de Fernando Alonso após o incidente com Lewis Hamilton em Les Combes na primeira volta do GP da Bélgica fizeram correr muita tinta. No entanto, Alonso, que já no final da corrida tinha admitido que as declarações tinham sido feitas a quente, desculpou-se pelo que disse.

A luta roda com roda entre Alonso e Hamilton não acabou da melhor forma, com Hamilton a fechar em demasia a porta ao espanhol, dando-se um contacto cuja culpa foi admitida pelo piloto Mercedes. Mas Alonso ferveu no cockpit do seu Alpine e disse que “Hamilton só sabia correr quando largava sozinho na frente”, um comentário depreciativo que teve eco nas flashes interviews, com Hamilton a não gostar do que o seu adversário disse. Alonso reconheceu logo o exagero nas suas palavras, mas o caso arrastou-se até hoje, e o espanhol desculpou-se publicamente pelo que disse:

“Antes de mais, Lewis é um campeão, ele é uma lenda do nosso tempo”, disse Alonso quando questionado pelo Motorsport.com se lamentava os seus comentários. “E depois, quando se diz algo – e lamento repetir isto – contra um piloto britânico, há um enorme envolvimento dos meios de comunicação social depois disso. Têm dito muitas coisas ao Checo [Perez], ao Carlos [Sainz], a mim. Se se diz algo a um piloto latino, tudo é um pouco mais divertido. Quando se diz algo a outros, é um pouco mais sério. Mas de qualquer forma, sim, peço desculpa. Eu não estava a pensar no que disse. Não creio que houvesse muita culpa naquele momento, para ser honesto, olhando para as repetições, porque é um incidente de primeira volta, estamos todos muito próximos uns dos outros”.

Ele também insistiu que não acredita no que disse sobre Hamilton:

“Não, não, não, eu não acredito [nisso]. Quer dizer, não é que eu acredite ou não acredite, há factos de que dizem que não é assim. Portanto, é algo que se diz no calor do momento. Mas, como eu referi, nada do que eu disse é verdade, ou há factos que são completamente o oposto. Por isso, tenho um enorme respeito”.

“Espero que quando estivermos nas entrevistas, me possa aproximar dele e peça desculpa se ele compreendeu dessa forma. Não tenho absolutamente nenhum problema com ele. E, como disse, tenho um enorme respeito por ele. O calor do momento e a adrenalina do momento, lutando por finalmente os dois primeiros, os três primeiros, fizeram-me dizer aqueles comentários que eu não devia dizer. Mas, ao mesmo tempo, como disse também depois da corrida, disse que se tratava de um incidente de corrida na minha opinião”.

Entretanto, foram divulgadas fotos de Alonso a sair da Motorhome da Mercedes com o “tal” chapéu Mercedes dedicado a Alonso, com um autógrafo de Lewis Hamilton, chapéu que Alonso disse que aceitaria e pelos visto foi buscar, enterrando (para já) o machado de guerra entre ambos os pilotos.