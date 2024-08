F1: Fernando Alonso descarta Indy 500 e prefere tentar vencer o Dakar

Fernando Alonso parece ter desistido do sonho de conquistar a Triple Crown. O piloto espanhol tem dois desejos para o resto da sua carreira e nenhum deles implica tentar vencer a Indy500.

Um piloto com a Triple Crown tem no seu CV uma vitória no Mónaco, uma vitória em Le Mans e uma vitória na Indy 500. Alonso já conquistou as duas primeiras e tentou vencer a prova americana por duas vezes, sem sucesso. Poderia pensar-se que o espanhol teria ainda em mente voltar a tentar a Indy 500, mas tal não parece o caso.

Alonso prefere tentar ser tricampeão com a Aston Martin e vencer o Dakar:

“Há sempre coisas a serem alcançadas”, disse Alonso no site oficial da Aston Martin. “A Fórmula 1 é o meu foco neste momento. Adoraria ganhar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com a Aston Martin – seria o ponto alto da minha carreira e provavelmente da minha vida. Ganhar o Rali Dakar ainda está na lista de desejos. A Indy 500, claro, mas não tenho a certeza se o voltarei a fazer no futuro – mas o Dakar sim. Seria inédito ganhar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o Rali Dakar e as 24 Horas de Le Mans. Tudo se resume à mesma coisa: quero sempre melhorar – tornar-me melhor é a principal motivação ao longo da minha carreira. Nunca estou satisfeito com a posição em que me encontro. Quero ser melhor amanhã, e quero ser melhor na próxima semana e no próximo mês. Foi isto que me fez continuar a conduzir durante tanto tempo”.