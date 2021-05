F1, Fernando Alonso: “Demos um passo muito grande em Portimão” | AutoSport

Fernando Alonso ficou satisfeito por ver que a evolução feita pela Alpine em Portimão se confirmou em Barcelona.

Depois de um começo abaixo do desejado nas duas primeiras provas, Portimão e Barcelona deram-nos uma Alpine mais próxima da Ferrari e McLaren, o que deixou o piloto espanhol satisfeito:

“Tenho a tendência a acreditar que a McLaren e a Ferrari são um pouco mais rápidas. Pelo menos em quatro corridas, eles têm conseguido ser mais consistentes no ritmo”, disse ele como por Motorsport.com. “Mas é verdade que demos um passo muito grande em Portugal. Não sabíamos se era específico da pista ou se era real. Por isso foi muito agradável confirmar em Barcelona que era real. Penso que a Alpine está agora na luta com a Ferrari e McLaren. Portanto, esta é uma tendência muito positiva com o que vemos agora na equipa e estamos muito entusiasmados para as próximas corridas. Mas devemos nos manter cautelosos. Porque, como disse, Bahrein e Imola em comparação com Portugal e Barcelona, parece talvez demasiado bom para ser verdade”.