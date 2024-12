F1: Fernando Alonso defendeu George Russell

Fernando Alonso defendeu George Russell da acusação de Max Verstappen de ter “duas caras”, na sequência da controvérsia da penalização no Grande Prémio do Qatar.

Verstappen ficou chateado depois de ter recebido uma penalização na grelha por ter impedido Russell na qualificação e acusou Russell de se comportar de forma diferente nos bastidores em comparação com a sua personalidade pública.

Alonso rejeitou as afirmações de Verstappen, chamando a Russell um ótimo piloto e pessoa. Em vez disso, Alonso atribuiu a tensão à inconsistência dos comissários, que ele e Verstappen criticaram no passado. Ele observou que as penalizações muitas vezes variam para incidentes semelhantes, levando à frustração entre os pilotos.

“Não, acho que não”, quando questionado se concordava com a avaliação ‘duas caras’ de Verstappen sobre Russell. “Acho que George é um ótimo piloto, uma ótima pessoa. Sou um bom amigo do George também. Não acho que ele esteja a mostrar caras diferentes aqui e ali. Acho que, e o Max provavelmente concorda comigo, que algumas das penalizações são pouco consistentes. Podemos ter a mesma situação, mas não obtemos o mesmo resultado em termos de penalizações. É essa a frustração que por vezes sentimos. Mas recentemente mudámos o diretor da corrida e mudámos também algumas pessoas na sala dos comissários. Esperamos que todas essas mudanças sejam para o bem e para melhorar a consistência que estamos a pedir. Por isso, temos de lhes dar um pouco de tempo. E esperamos que, aqui e no próximo ano, tenhamos resultados mais consistentes e melhores.”