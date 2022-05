F1: Fernando Alonso decide o seu futuro no fim do verão | AutoSport

Fernando Alonso vai decidir o seu futuro no final do verão. O piloto espanhol está no último ano de contrato e vai ponderar até ao final do verão se quer manter-se na F1 ou não.

Olhando para a forma recente de Alonso, o espanhol tem todas as condições para se manter na F1 de forma competitiva, e o próprio Alonso já admitiu estar a gostar desta nova era. Mas a decisão de se manter a competir no próximo ano será apenas tomada no fim do verão:

“Vamos ver depois do verão. Isso é o que eu tinha em mente desde a preparação para este ano. Eu já disse que quero pensar na melhor opção no verão”, disse Alonso.