F1: Fernando Alonso decide futuro até setembro

Fernando Alonso revelou que pretende adiar até setembro a decisão sobre o seu futuro na Fórmula 1, embora reconheça que a Aston Martin poderá pressionar para definir a dupla de pilotos mais cedo. Aos 44 anos, o espanhol continua a ser uma das figuras mais competitivas do pelotão numa época considerada decisiva para a equipa sediada em Silverstone.

O bicampeão mundial explicou que a sua escolha dependerá, em grande medida, da evolução do monolugar ao longo da temporada, numa fase marcada por profundas alterações técnicas que podem provocar oscilações significativas de desempenho entre equipas. Além da competitividade, Alonso salientou que terá em conta fatores pessoais, como a motivação, o desgaste provocado pelas viagens e as exigências mediáticas fora da pista.

Apesar de desejar esperar o máximo possível antes de tomar uma decisão definitiva, o piloto admite que a dinâmica do mercado poderá condicionar essa intenção. Com vários nomes potencialmente disponíveis, a Aston Martin poderá exigir uma posição clara mais cedo para não perder alternativas estratégicas para o futuro.

Em declarações ao diário espanhol AS, Fernando Alonso afirmou:

“Não sei — acho que este ano é preciso esperar um pouco mais, porque a progressão e o desenvolvimento dos carros vão ser incríveis. Em vez de se ganhar uma ou duas décimas com um pacote de evoluções, pode ganhar-se oito décimas ou um segundo inteiro.

Tomar uma decisão em abril ou maio pode estar certo, ou errado em setembro, consoante a evolução. Quanto mais se conseguir esperar, melhor. Essa seria a minha intenção — esperar até setembro para decidir. Mas veremos.”

Sobre os fatores pessoais, acrescentou:

“Não acho que vá depender apenas da performance. Preciso de ver como me sinto, quão motivado estou, o peso das viagens, dos eventos, do marketing e de tudo o que está fora da pista.

Acho que a equipa vai melhorar muito desde o início do ano; vamos crescer à medida que a época avança. Isso será motivador para continuar, ver o carro evoluir e os resultados a melhorarem. Para tomar uma decisão cem por cento segura é preciso esperar o máximo possível… se a equipa puder esperar. Porque uma coisa é o que tu queres, outra é se a equipa quiser saber na primavera se vais ficar para não perder outros pilotos no mercado. Aí haverá pressão para decidir o mais cedo possível.”