F1, Fernando Alonso: “DAS é uma mensagem para as equipas”

Fernando Alonso irá começar a preparar a sua participação na Indy 500, mas não deixa de olhar com atenção para a F1. Desta vez comentou o DAS, a inovação da Mercedes que tem dado que falar.

Alonso não acredita que o sistema traga uma vantagem significativa, mas envia uma mensagem clara aos adversários:

“Só eles sabem ao certo o que o sistema faz no carro e quais são os benefícios que tiram disso”, disse ele à Sky Sports. “Mas acho que não é algo significativo. Não é como o DRS, ou o F-Duct, algo que dá meio segundo ou seis décimos. Eu acho que é apenas um sistema de ajuste. É mais importante o potencial e a demonstração que dão a todos, de que mantêm o controlo e não relaxam, mesmo que sejam campeões do mundo. Essa é provavelmente a maior mensagem que eles enviam com o DAS”.

Questionado se achava se Lewis Hamilton seria campeão novamente em 2020, Alonso disse: “Acho que sim. Olhando para o teste, parece que a Mercedes ainda é bastante competitiva e eles mostram novamente um enorme potencial no lado do desenvolvimento e no progresso de um ano para o outro.”

“É impossível prever a Fórmula 1 porque muitas coisas acontecem na temporada, mas como ponto de partida, acho que eles são os favoritos. Quando temos o Lewis no carro e Mercedes com o potencial que eles têm, eles devem ser considerados favoritos.“