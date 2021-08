F1: Fernando Alonso “culpa” McLaren pela rivalidade com Lewis Hamilton | AutoSport

Quando Lewis Hamilton chegou à McLaren em 2007, Fernando Alonso tinha acabado de chegar e criou-se uma rivalidade intensa. Olhando para trás, o espanhol considera que esse capítulo foi mal gerido pela McLaren.

Se na altura Alonso e Hamilton não se podiam ver, agora a relação já está “normalizada” e o respeito entre ambos é claro. Alonso deu a sua opinião sobre os tempos que viveu com ele na McLaren:

“2007 foi uma época muito importante para mim”, disse Alonso à Sky Sports. “Lewis entrou na F1 como um tsunami com todo o seu talento e resultados, resultados imediatos – isso foi intenso e também desafiante para todos. Olhando para trás, e penso que Lewis vai pensar o mesmo, não temos problemas entre nós, tivemos uma competição muito dura, mas justa. Honestamente, penso eu e ele também, a equipa não lidou com a situação. Não quero culpar Ron [Dennis, então diretor da equipa], não quero culpar um nome em particular, mas éramos demasiado jovens, demasiado ambiciosos e ninguém nos guiou”.