F1: Fernando Alonso contactou Adrian Newey para o convencer a juntar-se à Aston Martin

Fernando Alonso revelou que contactou Adrian Newey depois de Newey ter anunciado a sua saída da Red Bull para o encorajar a juntar-se à Aston Martin. Newey tornar-se-á consultor técnico da Aston Martin no início de 2025, ao abrigo de um contrato de cinco anos no valor de 30 milhões de libras por ano.

Alonso expressou a sua esperança de que Newey se juntasse à equipa e comunicou com vários membros da equipa, incluindo Lawrence Stroll e Martin Whitmarsh, sobre o contacto com Newey. Depois de enviar uma mensagem de texto diretamente a Newey para expressar o seu interesse em trabalhar em conjunto, Alonso soube que Newey e Stroll já estavam em conversações. Expressou orgulho e felicidade quando Newey decidiu juntar-se à Aston Martin, destacando a confiança que Newey tem no projeto da equipa. Apesar do seu entusiasmo, Alonso reconheceu no recente Grande Prémio do Azerbaijão que poderá não ter tempo suficiente para beneficiar das contribuições de Newey, uma vez que tem 43 anos e está sob contrato até ao final de 2026.

“Esperava que o Adrian se juntasse a nós quando ele decidiu parar com a sua anterior equipa”, disse Alonso ao site oficial da Aston Martin. “Para começar, sonhamos que isso poderia ser uma possibilidade. Houve alguns rumores de que ele estava a juntar-se a outras equipas e eu perguntei ao Lawrence, perguntei ao Martin Whitmarsh, perguntei a várias pessoas da equipa se tínhamos contactado o Adrian. Acabei mesmo por o contactar. Tenho o número de telefone dele e mandei-lhe uma mensagem: ‘Que surpresa. Se alguma vez pensares que queres um novo desafio, adoraria trabalhar contigo um dia’ .E depois descobri que o Adrian e o Lawrence Stroll estavam em contacto. Lawrence manteve-me informado sobre as negociações. Quando o Adrian decidiu juntar-se a nós, fiquei extremamente feliz, mas também extremamente orgulhoso – orgulhoso por ele querer trabalhar connosco e por acreditar no nosso projeto.”

“O Adrian chegará em março do próximo ano e dedicará o seu tempo a 2026, por isso vamos ver como me sinto no final de ’26 e se consigo continuar: será uma decisão que tomaremos em conjunto como equipa, com o Lawrence e com o Adrian”, acrescentou o espanhol. “Para mim, é uma oportunidade incrível porque pilotar um dos carros de F1 de Adrian é algo muito especial, mas também porque quando se trabalha com pessoas do calibre de Adrian, há muito que se pode aprender com elas. É extremamente gratificante”.