F1: Fernando Alonso considera a Williams uma “equipa a ter em conta” em 2026

Fernando Alonso, da Aston Martin, mostrou-se otimista quanto ao potencial da sua equipa para disputar um Campeonato do Mundo ao abrigo dos novos regulamentos da Fórmula 1, que entrarão em vigor em 2026. Mas o espanhol aponta outra equipa como potencial surpresa em 2026.

Com a lenda do design Adrian Newey a juntar-se à Aston Martin em abril e a equipa a assegurar uma parceria exclusiva de motores com a Honda, Alonso vê 2026 como um ano crucial para a Aston Martin. Reconheceu as elevadas expectativas e deu a entender a possibilidade de uma corrida pelo título, salientando a importância do envolvimento de Newey no seu ambicioso projeto.

Embora Alonso esteja confiante nas perspetivas da Aston Martin, também apontou a Williams como um potencial candidato surpresa após 2026. Sob a liderança de James Vowles, a Williams está a passar por uma reestruturação significativa, com foco nos próximos regulamentos. Apesar de terminar em nono lugar no Campeonato de Construtores de 2024, Alonso acredita que a Williams pode emergir como uma força formidável.

“Se eu fosse jornalista ou estivesse a ver a Fórmula 1 em casa, em frente ao televisor, veria a Williams como uma equipa a ter em conta”, disse o espanhol à DAZN. “Então é normal que a Aston Martin também seja vista dessa forma. Mas estamos todos incrivelmente entusiasmados!

Vowles, no entanto, moderou as expectativas, sugerindo que a Williams pode não apresentar um carro vencedor de corridas até 2028. Ele enfatizou a importância de estabelecer bases sólidas através de investimentos contínuos e mudanças na gestão, reconhecendo que, embora o progresso possa vir mais cedo, o sucesso sustentado requer paciência e uma estratégia de longo prazo.