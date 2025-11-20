F1, Fernando Alonso confiante: “enquanto me sentir competitivo, vou continuar a correr”
Fernando Alonso admite confiança em si próprio e na equipa, afirmando que continuará a competir na F1 enquanto se sentir rápido e motivado.
Alonso acredita que pode manter a forma e continuar competitivo na F1 por mais anos
Questionado sobre como mantém o desempenho e se acredita estar a conduzir no auge da carreira, Fernando Alonso respondeu de forma clara e confiante.
“É difícil saber como está a tua própria performance — se mudou de alguma forma, se estás melhor ou pior — enquanto não tens um carro competitivo e um ambiente que realmente despertam o teu espírito competitivo. Isso falta um pouco agora, quando não estás a lutar por grandes coisas. Mas 2023 foi um bom exemplo disso — quando o carro estava lá em cima nos pódios.”
Alonso sublinhou a confiança: “Tenho autoconfiança. Confio muito na equipa, acredito que no próximo ano podemos corrigir as coisas e lutar por algo mais importante. E, sim, enquanto me sentir competitivo, rápido, motivado e fisicamente ao nível, vou continuar a correr.”
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
Pity
20 Novembro, 2025 at 17:33
Acho que sim, se se sente competitivo, deve continuar a correr, mas noutras competições. Já é tempo de dar lugar a outros mais novos, ele e o Hamilton. Como não gosto de ver pilotos a arrastarem-se, espero que deixem a F1 no final dos seus actuais contratos. E o Hulkenberg também.