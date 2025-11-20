Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
F1, Fernando Alonso confiante: "enquanto me sentir competitivo, vou continuar a correr"

F1, Fernando Alonso confiante: “enquanto me sentir competitivo, vou continuar a correr”

20 Novembro 2025

Fernando Alonso admite confiança em si próprio e na equipa, afirmando que continuará a competir na F1 enquanto se sentir rápido e motivado.

Alonso acredita que pode manter a forma e continuar competitivo na F1 por mais anos

Questionado sobre como mantém o desempenho e se acredita estar a conduzir no auge da carreira, Fernando Alonso respondeu de forma clara e confiante.

“É difícil saber como está a tua própria performance — se mudou de alguma forma, se estás melhor ou pior — enquanto não tens um carro competitivo e um ambiente que realmente despertam o teu espírito competitivo. Isso falta um pouco agora, quando não estás a lutar por grandes coisas. Mas 2023 foi um bom exemplo disso — quando o carro estava lá em cima nos pódios.”

Alonso sublinhou a confiança: “Tenho autoconfiança. Confio muito na equipa, acredito que no próximo ano podemos corrigir as coisas e lutar por algo mais importante. E, sim, enquanto me sentir competitivo, rápido, motivado e fisicamente ao nível, vou continuar a correr.”

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA

1 comentários

  1. Pity

    20 Novembro, 2025 at 17:33

    Acho que sim, se se sente competitivo, deve continuar a correr, mas noutras competições. Já é tempo de dar lugar a outros mais novos, ele e o Hamilton. Como não gosto de ver pilotos a arrastarem-se, espero que deixem a F1 no final dos seus actuais contratos. E o Hulkenberg também.

