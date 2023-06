F1: Fernando Alonso confia em Lewis Hamilton em pista | AutoSport

Fernando Alonso e Lewis Hamilton têm uma rivalidade que vem desde 2007. Desde que foram colegas de equipa que essa rivalidade foi aumentando ou diminuindo de intensidade ao ritmo das lutas dentro de pista. Apesar da rivalidade, por vezes muito intensa, o tempo trouxe a maturidade para que o respeito entre ambos também crescesse.

E um dos sinais de respeito vê-se nas lutas em pista. Fernando Alonso admitiu que não tem medo de lutar com Hamilton, pois sabe que o britânico vai respeitar o espaço mínimo necessário para evitarem toques.

“Gosto muito destas batalhas e destes pódios”, disse Alonso aos meios de comunicação social, após o Grande Prémio do Canadá. “Há muito respeito, muito talento quando se luta contra o Max e o Lewis, sabemos que não podemos cometer um erro porque eles vão aproveitar-se disso e não vão cometer um erro. É uma batalha muito intensa, muito justa, muito respeitosa, mesmo na possibilidade de ultrapassagem que tivemos com o DRS, quando passei o Lewis, sabemos que podemos confiar no que ele está a fazer – ele vai defender com dureza, mas dentro dos limites. Acho que é o mesmo no início, quando se começa nas duas primeiras filas com estes tipos, sabe-se que há um sentido de consciência e respeito que por vezes não existe noutras partes.”