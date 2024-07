F1, Fernando Alonso: “Com tantas regras, não podemos fazer nada”

“Penso que nunca tivemos tantas regras como agora: não podemos ultrapassar nas boxes, não podemos andar depressa nas boxes, não podemos andar devagar na pista, não podemos fazer basicamente nada”, afirmou o espanhol. “Provavelmente, há um excesso de regulamentação e, por vezes, os pilotos sentem-se frustrados, as equipas também, mas temos de encontrar uma solução entre todos, não podemos deixar a FIA sozinha nesta matéria. Temos de propor algo que seja melhor do que a regra atual. E isso é algo que temos de fazer entre todos nós”.

O sistema de pontos de penalização da F1, introduzido em 2014, nunca fez com que um piloto atingisse os 12 pontos necessários para ser suspenso. Mas Fernando Alonso criticou os atuais regulamentos da F1, afirmando que o desporto está demasiado regulamentado, com demasiadas restrições para os pilotos. Apelou à FIA e às equipas para que colaborem na criação de melhores regras.

