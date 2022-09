F1: Fernando Alonso certo de que irá superar o marco de 400 corridas na F1 | AutoSport

Fernando Alonso tem a certeza de que irá chegar aos 400 Grandes Prémios na carreira, enquanto se prepara para bater o recorde de Kimi Raikkonen já na próxima corrida, em Singapura.

Aos 41 anos, Alonso mostrou poucos sinais de querer abrandar ou pensar em terminar a carreira, tendo recentemente assinado um acordo plurianual com a Aston Martin, com início em 2023.

O bicampeão do mundo tem agora poucas dúvidas de que irá alcançar o marco histórico de 400 corridas na Fórmula 1, número que será alcançado no final de 2024, se tudo correr como é esperado.

“Sei o número [de corridas] porque todos os fins-de-semana continuamos a repeti-lo, mas não gosto muito disto”, disse Alonso ao igualar o recorde de Raikkonen em Monza, com 349 participações.

“Estou feliz por estar na Fórmula 1 durante tantos anos, e com mais dois a chegar”.

“Vou chegar aos 400 com certeza, por isso é um grande número. Demonstra a minha paixão pelo desporto e a minha disciplina para atuar a alto nível”.

“Se não estiver ao mais alto nível, a equipa não me irá dar, com certeza, 400 Grandes Prémios”.

Apesar de ser o piloto mais velho da grelha, Alonso foi sempre inflexível quanto ao seu desejo de prolongar a sua carreira na F1 para além de 2023.

A carreira de Alonso já se estende por mais de 20 anos, tendo feito a sua estreia pela Minardi em 2001. Desde então, tem corrido em todas as temporadas, com exceção de 2002, quando foi piloto de testes da Renault, e 2019-20 quando tirou tempo da Fórmula 1 para explorar outras disciplinas do desporto motorizado.

Para além do espanhol, o único outro piloto ativo com mais de 300 participações é Lewis Hamilton, com 304.