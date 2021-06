F1: Fernando Alonso brinca com ideia de corridas de 2 voltas | AutoSport

Depois das duas últimas voltas frenéticas do GP do Azerbaijão, Fernando Alonso brincou com a ideia que a F1 tem que pensar em organizar 25 corridas de apenas 2 voltas. Para o espanhol, a agressividade e o cuidar dos pneus eram coisas que não existiriam nessas corridas.

“Precisamos de pensar em ter muitas corridas de duas voltas, sabes 25 corridas de duas voltas porque foi divertido. Todos estavam a ser muito agressivos naquelas duas voltas, porque não precisavam de cuidar dos pneus, nem de nada para que isso fosse divertido e penso que o fim-de-semana foi muito sólido para nós.”