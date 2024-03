F1: Fernando Alonso, “Bahrein é uma pista única, não prestaria muita atenção aos resultados aqui” | AutoSport

És o piloto mais experiente, também nos testes de pré-época, e tens muitas expectativas para ti e para a equipa. A equipa correspondeu a essas expectativas, tendo em conta as poucas voltas que fizeste com o carro, e a que distância estão da Red Bull?

“Vamos ver. Vamos esperar algumas corridas. Penso que esta pista do Bahrein é muito específica em termos de características. Por isso, teremos de passar pela Austrália, Arábia Saudita e talvez até pelo Japão para termos uma ordem entre o desempenho das equipas, mas penso que o carro está um passo à frente, o que é o primeiro objetivo de um teste de inverno em comparação com o ano passado.

Tudo está a correr como esperado. Talvez o nosso passo entre o ano passado e este ano seja suficientemente bom ou não. Iremos descobrir, como já disse, nas primeiras corridas.

Mas o que eu vejo na equipa é uma abordagem diferente da de 2023, em que começámos com uma boa base e foi um choque para nós, talvez, o quão boa era no início.

E depois não fomos, digamos, uma grande equipa também fora da pista em termos de desenvolvimento do carro e coisas do género. Aprendemos muitas lições no ano passado. Por isso, no sentido de nos tornarmos um candidato ao campeonato no futuro, penso que foi uma época importante para a Aston Martin. E penso que, em 2024, começamos com uma boa base, sim, mas com muitas coisas em preparação para o resto da época.

Por isso, vai ser interessante ver se conseguimos manter o ritmo de desenvolvimento do carro, comparando com as equipas de topo, que obviamente não corresponderam às expectativas no ano passado e queremos melhorar nesse aspeto.

O circuito do Bahrein celebra 20 anos este ano e tu és o único piloto da atual grelha que esteve aqui no primeiro ano e que correu aqui mais vezes. Que recordações tens?

“Sem dúvida que mudou muito em 20 anos. Mas ainda me lembro da primeira corrida. Obviamente, 2005 e 2006, a segunda e terceira corridas foram ótimas para nós, com as vitórias. A única vez que corremos num circuito muito longo foi em 2010. Também foi uma boa experiência. E penso que a pista manteve mais ou menos o carácter, com um traçado muito exigente para os pneus e para os travões. Obviamente, agora corremos à noite, por isso as temperaturas são um pouco mais fáceis para todos. Mas sim, acho que continua a ser um local muito fixe para correr. É um ótimo local para começar a época”.

Voltando a 2006, Fernando, como é que lidaste com a situação dentro da equipa, com os seus mecânicos, com o pessoal da equipa, sabendo que ias sair para a McLaren no ano seguinte?

“Foi uma época bastante normal. Quando se diz à equipa atual que nos vamos embora, obviamente, há algumas semanas que são um pouco estranhas, sabe, para dizer adeus com um ano de antecedência. Mas, sim, quando se começa a época e a competição começa, acho que estamos tão concentrados no desempenho e no campeonato e tive a sorte de ganhar o campeonato. Por isso, era uma celebração em cada corrida que fazíamos. Por isso, não foi um problema”.

Até que ponto esta pista é reveladora do que se pode esperar de um carro numa época de um ano, especialmente destes carros com efeito de solo?

“Penso que aqui no Bahrein é uma pista única, especialmente com o asfalto e as características da corrida, muito limitada em termos de degradação. Por isso, acho que temos de esperar algumas corridas para definir a ordem competitiva de todas as equipas. Além disso, fazemos muitos testes aqui.

No inverno, é a única pista em que testamos. Por isso, entre o teste e a corrida, é possível misturar um pouco a ordem e ficar confuso. Por isso, no vosso lugar, não prestaria muita atenção aos resultados desta primeira corrida.”

A Minardi desempenhou um papel muito importante na tua carreira. Tornaram-se a Toro Rosso. Parece que não há muito espaço para uma nova Minardi entrar no desporto. É uma pena, de certa forma, que não haja uma nova equipa que possa trazer os jovens e lançar as suas carreiras?

“Talvez sim, mas a Fórmula 1 é um desporto duro. Não há presentes. Não há muito tempo. Será bom ver um pouco mais de testes e há algumas das grandes equipas que podem dar-se ao luxo de ter um carro antigo e estabelecer um programa como talvez para os pilotos de F2.

Antonelli, li que ele vai fazer um programa esta época. Por isso, algumas grandes equipas podem dar-se a esse luxo, mas ainda não têm uma preparação e testes adequados.

Sim, é assim que o desporto está neste momento, temos tantas corridas e as equipas já estão tão ‘stressadas’ com o limite orçamental e com todo o pessoal que viaja por todo o mundo para estas 24 corridas que penso que é impossível criar uma equipa de testes como no passado para preparar realmente um jovem piloto.

E nem sequer temos testes de inverno, como já disse. Por isso, mesmo que se coloque um estreante no carro, ele terá um dia e meio antes de começar um campeonato do mundo. Provavelmente, isso impede alguns chefes de equipa de promover um jovem piloto. Portanto, sim, há muitas coisas erradas no desporto. E, por vezes, levantamos a voz. Mas esperemos que alguém nos ouça.”

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino