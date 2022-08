F1, Fernando Alonso avalia as hipóteses de um pódio com a Alpine em 2022 | AutoSport

Fernando Alonso acredita que a Alpine só conseguirá lutar pelo pódio esta época se as equipas da frente tiverem problemas no que resta da época de 2022.

As alterações ao regulamento para 2022 foram vistas como uma grande oportunidade para as equipas de “segundo pelotão” conseguirem desafiar as equipas da frente nos lugares de pódio, consistentemente.

No entanto, apesar da quebra de ritmo da Mercedes, as restantes equipas do primeiro pelotão, Red Bull e Ferrari, apresentam um nível avassalador relativamente ao resto da grelha, em semelhança com as recentes temporadas de Fórmula 1.

A Alpine e a McLaren estabeleceram-se mais uma vez como as equipas capazes de lutar pelo quarto lugar, mas o bicampeão do mundo duvida da capacidade de desafiar os pódios em ritmo puro nesta temporada.

“Obviamente precisamos de alguma ajuda das três primeiras equipas à nossa frente, mas vemos sempre um ou dois pilotos a abandonarem”, disse Alonso à imprensa.

“Vimos na Áustria que o ‘Checo’ [Pérez] tinha problemas, há algumas corridas atrás o Carlos [Sainz] e o ‘Checo’ também tiveram problemas, por isso há sempre essa possibilidade de lutar por um top cinco ou top seis”.

“Como vimos nas últimas duas voltas em Silverstone, tudo pode acontecer à frente. O pódio está mesmo ali, por isso sinto-me positivo”.

“Do nosso ponto de vista, a segunda metade da temporada traz-nos muito otimismo e se conseguirmos alguns fins-de-semana limpos (sem problemas), marcaremos grandes pontos”.