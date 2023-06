F1, Fernando Alonso: Aston Martin precisa que a “Red Bull tenha problemas” | AutoSport

Fernando Alonso alcançou cinco pódios em sete corridas realizadas até agora, levando a Aston Martin ao segundo lugar da classificação mundial de construtores de Fórmula 1, perdendo essa posição apenas no último Grande Prémio de Espanha para a Mercedes. No entanto, o piloto espanhol explicou que a sua equipa apenas poderá disputar o primeiro lugar nas corridas, se a Red Bull enfrentar problemas, como aconteceu com Sergio Pérez no Mónaco.

Alonso afirmou que em algumas épocas anteriores, os seus resultados seriam suficientes para estar na liderança do campeonato de pilotos, mas Max Verstappen elevou a fasquia. “Nos anos 2000 ou no início dos anos 2010 eu teria liderado o campeonato com os meus resultados deste ano, mas agora temos a Red Bull e Max a dominarem todas as corridas”, explicou Alonso, citado pelo Motorsport-Total.com.

Como tal, a Aston Martin e o piloto espanhol precisam “de fins de semana em que a Red Bull tenha problemas”, como aconteceu recentemente com Pérez. “Se Max tiver um ou dois [fins de semana] com problemas, então estaremos um pouco mais próximos novamente no campeonato”, acrescentou Alonso. Uma opinião partilhada com Helmut Marko, que recentemente numa entrevista na Áustria sugeriu que a única coisa que pode interromper a senda vencedora da Red Bull são alguns problemas nos carros ou acidentes que envolvam os pilotos de Milton Keynes.

Alonso acredita que no automobilismo “tudo pode acontecer” e que a Aston Martin ainda tem “hipóteses em termos de ritmo puro”, mas admite ao mesmo tempo que a Red Bull foi “intocável” em muitas corridas deste ano.