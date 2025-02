F1, Fernando Alonso (Aston Martin): “melhorar o que fizemos no ano passado”

Depois de oito pódios na sua primeira época com a Aston Martin, Fernando Alonso tornou-se no primeiro homem a alcançar 400 Grandes Prémios. E com a entrada da lenda da tecnologia Adrian Newey em 2025, na equipa, o espanhol espera agora que seja com a equipa de verde que regressa finalmente às vitórias, uma vez que tem assuntos pendentes com a F1: “Precisamos de ver os carros em pista no Bahrein e durante as primeiras corridas, porque há muitos tipos diferentes de circuitos na fase inicial do campeonato. Depois disso, teremos uma ideia melhor de onde estamos. O objetivo para nós é melhorar o que fizemos no ano passado. Tivemos duas épocas consecutivas no P5 do Campeonato de Construtores. Vai ser um desafio, o plantel vai ser muito equilibrado, por isso os pequenos detalhes vão fazer uma enorme diferença em termos de pontos e resultados.”