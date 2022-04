F1, Fernando Alonso: Apesar de melhorias no Alpine, “vai ser difícil igualar o ritmo da Ferrari” | AutoSport

Fernando Alonso podia ter tido um GP da Austrália bem diferente do que aquele que teve, mas voltou a ter problemas de fiabilidade no seu Alpine A522 na Q3 quando estava numa boa volta de qualificação. O ritmo foi muito bom, mas em corrida pagou caro por uma estratégia mal executada.

O piloto espanhol acredita que poderia ter estado na luta pelo pódio e tem esperança no bom desenvolvimento do monolugar, que o pode colocar na luta por posições cimeiras. No entanto, discutir vitórias com o Ferrari F1-75 é muito difícil acontecer.

“Penso que vai ser difícil igualar o ritmo da Ferrari, porque estamos a oito décimos, ou um segundo atrás neste momento, olhando para as duas primeiras corridas em ritmo de qualificação”, disse Fernando Alonso. “Anular essa diferença, seria um pouco otimista, mas vamos ver. Precisamos de continuar a trabalhar, e estes carros têm tão pouco tempo que se pode encontrar algo muito maior do que se pensava no início, quando se testa no túnel de vento, e talvez se dê um passo em frente enorme”, concluiu o piloto.