F1: Fernando Alonso aos comandos do McLaren de Ayrton Senna (vídeo)

É tempo de férias, mas há alguns pilotos que não conseguem estar longe das pistas. Fernando Alonso esteve em Aragão, Espanha, a testar alguns carros da coleção de Zak Brown.

Alguns carros com o DeKon Monza de 1976, o Jaguar XJR-10 de 1989 e o Holden Commodore de 2011 estiveram em pista, tal como o McLaren MP4/5B de 1990 de Ayrton Senna que Alonso pilotou com um fato igual ao que Senna usava. Eis as imagens do espanhol em pista:

Season’s done, so time for some fun on track in Spain with @alo_oficial in my 1976 Australian Touring Car Championship-winning DeKon Monza, 5 x IMSA-winning 1989 TWR Jaguar XJR-10, and my 2011 Holden Commodore that won the Bathurst 1000 with my team at the time, Walkinshaw… pic.twitter.com/PrbSwdVsRQ

— Zak Brown (@ZBrownCEO) December 18, 2024