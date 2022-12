F1, Fernando Alonso: “Ainda não alcançámos o resultado pretendido com as regras” | AutoSport

É tempo de balanços na F1. E um dos balanços que todos procuram fazer é entender se as novas regras foram realmente um sucesso ou não. Vimos carros que foram capazes de seguir outros carros com maior facilidade, vimos um aumento do número de ultrapassagens e na qualidade das lutas. Mas Fernando Alonso ficou desiludido.

O piloto espanhol regressou em 2021, com os novos regulamentos em vista e não escondeu algum desalento pelo resultado final obtido, afirmando que pouco mudou em relação ao passado:

“As novas regras foram uma das razões pelas quais voltei”, disse o bicampeão ao Auto Motor und Sport. “E sim, foi um pouco dececionante para todos perceberem que as coisas não mudaram dramaticamente. Há no máximo duas equipas que podem ganhar corridas, como tem sido o caso nos últimos anos”, disse Alonso. “E a distância entre as duas ou três equipas de topo e o meio da tabela é ainda demasiado grande. Em 50 por cento das corridas ficamos a uma volta do vencedor. Portanto, ainda não alcançámos o resultado que a Fórmula 1 pretendia com as regras”.

“Os carros são muito lentos nas curvas lentas”, explicou Alonso. “Devido ao elevado peso, parece sempre que se tem 100 litros de combustível a bordo. Ganham vida nas curvas rápidas – e quanto maior for a velocidade, mais aderência há. Isso era o caso antes, até certo ponto, mas o efeito de sucção é muito maior com estes carros”.