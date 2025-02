F1, Fernando Alonso: “Adrian Newey terá mais impacto na Aston Martin do que Hamilton na Ferrari”

Fernando Alonso acredita que a mudança de Adrian Newey para a Aston Martin terá um impacto maior do que a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari. De acordo com Alonso, os designers de topo moldam o sucesso de uma equipa mais do que os pilotos, sublinhando que o historial de Newey na Williams, McLaren e Red Bull prova a sua influência.

Embora Hamilton traga experiência, Alonso argumenta que o seu impacto na Ferrari será limitado, uma vez que terá de se adaptar ao SF-25 e competir com Charles Leclerc, que conhece melhor o carro. Alonso também notou que Hamilton teve dificuldades contra George Russell no ano passado, mas continua a ser um forte candidato com um carro competitivo.

“Adrian Newey terá sempre mais impacto do que qualquer outro piloto”, afirmou o espanhol ao diário AS. “Não sei o que Hamilton vai contribuir ou acrescentar à Ferrari, certamente será menos do que o que um designer pode contribuir. É mais uma questão de adaptação ao carro do que qualquer outra coisa”, observou o bicampeão mundial. “O Hamilton tem de ver como pilotar aquele carro, o [Charles] Leclerc tem mais experiência. Lewis também sofreu um pouco com o [George] Russell no ano passado, por isso também tem de ganhar confiança, mas sabemos a qualidade que tem e, como tem um bom carro, será um candidato seguro.”