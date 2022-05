F1: Fernando Alonso acusa comissários da FIA de incompetência e falta de profissionalismo | AutoSport

A segunda penalização a Fernando Alonso no GP de Miami, por ter sido considerado que ganhou vantagem ao sair de pista, foi rebatida pela equipa, que através do seu CEO, Laurent Rossi, e do chefe de equipa, Otmar Szafnauer, já tinham dado conta da opinião contrária à penalização do piloto. Antes do GP de Espanha, Alonso falou pela primeira vez sobre o assunto e não foi brando nas críticas aos comissários da FIA.

“Acreditamos que foi muito injusto e incompetente da parte dos comissários”, disse o piloto espanhol. “Não foram muito profissionais. Falhei uma curva e devolvi o tempo. Viram a cor rosa [para o tempo mais rápido] no setor seguinte e penalizaram sem pedir provas. Voltamos com as provas e estavam a fazer as malas, nem sequer estavam na sala. Mostramos os dados e eles viram-se com as mãos atadas porque já tinham emitido a penalização. Foi muito mau. É algo que não deveria acontecer na F1 com o profissionalismo e as normas que F1 tem neste momento”.

Niels Wittich, o diretor de corrida da FIA durante o GP de Miami, não ficou de fora das críticas de Fernando Alonso, neste caso por causa do acidente de Carlos Sainz e por Wittich não ter ouvido a opinião dos pilotos que pediram que fossem colocadas barreiras na zona do embate do Ferrari.

“Vimos uma série de coisas que mostraram que ainda precisamos de melhorar muito”, acrescentou Alonso. “É preciso ter algum conhecimento sobre corridas antes de se ser diretor de corrida ou tentar monitorizar uma corrida e não creio que esse conhecimento esteja presente neste momento. Aqui [em Espanha] há um novo diretor de corrida. [Eduardo]Freitas tem muito mais experiência no campeonato mundial de resistência e a um nível superior e isso já vai melhorar as coisas. Mesmo os acidentes que tivemos em Miami com Carlos [Sainz] e Esteban [Ocon], pressionámos para que lá houvesse algumas barreiras e ninguém fez nada. Quando não se tem esse conhecimento das corridas, é difícil falar”.

A BBC terá pedido um comentário à FIA sobre este assunto, sem a obter quando este artigo foi escrito.