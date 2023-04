F1, Fernando Alonso: “Acredito que o terceiro título é possível” | AutoSport

Foi sempre uma das maiores motivações de Fernando Alonso. Conseguir o tão desejado tricampeonato. O espanhol parece ter encontrado, finalmente, uma equipa que o pode ajudar nessa busca, no entanto, mantém os pés no chão. Uma boa dose de realismo, mas uma esperança quase intacta.

Quando questionado sobre a possibilidade de conquistar o terceiro título mundial, Alonso foi sincero, mas pragmático:

“Esse é o objetivo, mas penso que agora temos de manter os nossos pés no chão. O objetivo para a equipa é apenas ter uma boa temporada. Eles estavam com dificuldades em 2022, por isso penso que esta época de 2023 é apenas para melhorar, conhecer melhor o carro e iniciar um novo projeto”, disse Alonso, numa entrevista no canal do YouTube da Bang & Olufsen. “Acredito que é possível e é por isso que continuo a correr, obviamente. Sei que o desafio é grande – sei que precisamos de superar algumas dificuldades e temos excelentes equipas que estão agora no topo. Mas eu corro todos os dias e treino todos os dias pensando que o terceiro título é possível”.