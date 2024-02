F1: Fernando Alonso acredita que Aston Martin não vai repetir erros no desenvolvimento do AMR24 | AutoSport

A Aston Martin começou a temporada passada com um forte desempenho, tornando-se na segunda força do pelotão naquela fase do ano. No entanto, conforme as equipas adversárias foram introduzindo as atualizações nos seus monolugares, a equipa de Silverstone não conseguiu ter sucesso com alguns dos novos componentes que trouxe para o AMR23. Fernando Alonso acredita que a lição foi aprendida e isso não se repetirá em 2024.

A Aston Martin foi obrigada a reverter em parte para uma especificação capaz de trazer resultados, depois de um início de temporada forte. Por isso, em 2024 a equipa não quer um cenário semelhante, com o piloto espanhol a acreditar que isso não vai acontecer com o AMR24. “Fizemos muitas experiências e muitas mudanças para trás e para a frente em termos de compreensão dos problemas, da direção e dos caminhos que temos de seguir este ano”, explicou Alonso, citado pelo Motorsport.com. “Penso que compreendemos muitas coisas e, com o carro deste ano, tencionamos melhorar alguns dos pontos fracos que vimos em termos de desenvolvimento do carro no ano passado, que talvez tenhamos tomado a direção errada algumas vezes e que compreendemos um pouco tarde demais”.

Considerando que “essas dificuldades do ano passado foram lições que levámos para o carro de 2024”, Fernando Alonso acredita que a equipa deu um “bom passo em frente este inverno, talvez não tão grande como no ano passado, porque no ano anterior a base era muito fraca. Este ano, a linha de base já era muito forte em relação ao ano passado, o que é compreensível”.