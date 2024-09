F1: Fernando Alonso acha que Adrian Newey não chega para melhorar a Aston Martin

Fernando Alonso abordou a especulação sobre a entrada de Adrian Newey para a Aston Martin, afirmando que dar a volta à sorte da equipa não é da responsabilidade de um único indivíduo.

Apesar dos rumores sobre a potencial mudança de Newey, Alonso enfatizou a necessidade de um esforço coletivo e de uma melhor compreensão do desempenho do seu carro atual para melhorar o futuro. Reconheceu a dificuldade atual da Aston Martin, com a equipa a ficar atrás dos principais concorrentes e que a tarefa de melhorar a equipa não depende apenas de uma pessoa:

“Penso que não é apenas tarefa de um homem resolver as coisas. É mais o que temos agora e o que estamos a produzir. Compreender o que está a ir na direção certa, o que está a ir na direção errada, e tentar preparar 2025 de uma forma melhor. Penso que ainda temos tempo para reagir”, disse. “Estamos no primeiro dia de setembro. A McLaren melhorou em quatro meses, passando do último lugar para o pódio. Portanto, temos exemplos claros. Além disso, a Mercedes começou da mesma forma que nós. Estávamos empatados com a Mercedes nas primeiras quatro corridas, e eles já ganharam três corridas este ano. Por isso, não sou fã de desculpas”.

“Precisamos entender que o grande objetivo é 2026”, disse Alonso. “Mas, ao mesmo tempo, penso que, como equipa, podemos aceitar não estar na luta entre os quatro primeiros. São equipas de topo e estão bem à nossa frente. Mas agora, para estarmos atrás da Williams, da Haas e da Toro Rosso, acho que precisamos de elevar um pouco a fasquia. Precisamos de melhorar”.