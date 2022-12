F1, Fernando Alonso: “A vitória de Ocon na Hungria não se repetirá em 100 anos” | AutoSport

A relação entre Fernando Alonso e Esteban Ocon parecia boa em 2021, mas em 2022 azedou a um ritmo espantoso. Os sinais de afastamento foram-se tornando claros no último terço da época e o espanhol, desde então, não tem poupado nas palavras.

Numa recente entrevista, citado peloGP Fans, Alonso falou dos seus resultados na Alpine, onde conseguiu um pódio em 2021, ano em que Esteban Ocon conseguiu a sua primeira vitória na F1. Alonso referiu-se a esse feito de forma menos positiva:

“Não conseguimos a vitória porque o que aconteceu na Hungria, no ano passado, não voltará a acontecer daqui a cem anos, portanto foi uma casualidade”, disse o asturiano. “E depois o pódio, talvez no Canadá e na Austrália tivemos uma oportunidade, mas perdemos por nossa própria culpa”.

Alonso costuma medir bem as palavras e se usou esta expressão foi com a intenção de desvalorizar o feito de Ocon, o que pode ser mais um claro sinal do final atribulado de relação entre os dois, mesmo que Ocon mantenha a sua postura algo surpreendida com tudo o que aconteceu.