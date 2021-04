F1, Fernando Alonso: “2012 foi a minha melhor época”

Fernando Alonso está de volta à F1 para tentar o terceiro campeonato, objetivo muito desejado pelo espanhol, que apesar da vontade sabe que não tem tarega fácil pela frente.

Alonso sabe que 2022 será um ano fundamental para entender se as suas aspirações se poderão concretizar e espera poder voltar ao melhor nível, que considera ter sido em 2012:

“Penso que 2012 foi a melhor época para mim em termos de estilo de condução, resultados e tirar o máximo partido da Ferrari. Nesse ano, consegui tirar tudo do carro a 100%. Espero estar perto disso novamente este ano porque aprendi muito nos meus dois anos fora da F1. Estou intrigado por ver como posso aplicar isso na próxima época”, disse o espanhol.

Aos 39 anos, Alonso diz que em alguns aspetos se acalmou ao longo do tempo. Mas ele está confiante de que isto só acontece fora da pista. “Na pista, provavelmente não fiquei mais calmo… ou assim espero. Veremos”, disse ele. “Todos queremos ganhar, mas só um o pode fazer e no final do ano há apenas um campeão. É um objetivo difícil de alcançar. F1, e o desporto em geral, não é exatamente matemática onde se pode planear as coisas com antecedência. Basta tentar tornar a viagem tão agradável quanto possível”.

“Trabalha-se muito para obter resultados e os sonhos que se têm na cabeça. Estou a tentar fazer deste regresso uma boa oportunidade para ganhar corridas e ser o mais competitivo possível, mas não com um objetivo claro ou com um prazo definido. O que eu quero fazer é provar a mim mesmo, tentar ajudar a equipa neste importante momento de transição da Renault para a Alpine e o grande futuro que eu penso que tem. Estou aqui para ajudar a equipa com a experiência e os conhecimentos que acumulei e acrescentar ímpeto à equipa para continuar a partir de 2022.”