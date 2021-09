F1: Férias de verão fizeram bem a Daniel Ricciardo | AutoSport

Depois do GP da Hungria, Daniel Ricciardo admitiu que precisava de se afastar e de esquecer a F1 por um período de tempo, depois de uma má primeira metade de época. O australiano fez isso e os resultados estão à vista.

A performance de Ricciardo melhorou nesta segunda metade da época e a vitória em Monza foi uma espécie de encerrar de capítulo para o piloto que agora se reencontrou com as boas exibições, tendo conseguido até a volta mais rápida no final da corrida:

“Foi para lembrar às pessoas que não me esqueci de como pilotar. Eu estava no controlo e só queria mostrar que era a última volta e não estava a sentir nenhum dos nervos ou pressão, por isso fiz a volta mais rápida da corrida na última volta, só para lembrar às pessoas ´eu tenho isto controlado´. Foi uma verdadeira bênção ter a pausa. Na primeira metade do ano, porque estava com dificuldade para me adaptar, não tive outra escolha senão trabalhar muito, para tentar aprender e descobrir. Nunca tive realmente oportunidade de me retirar e de respirar e até de me desligar mentalmente. Parte da dificuldade era eu estar a investir tanto e não receber realmente a recompensa, pelo que isso se transformou em frustração com a primeira metade do ano. Voltei com uma energia renovada e um pouco sobre mim estava de volta”.