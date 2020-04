F1, Felipe Massa: “Tenho esperança que seja um ano excitante”

Felipe Massa, piloto de Fórmula E, conhece bem a F1, onde passou 15 épocas. O brasileiro deu a sua visão do que espera para esta época.

Massa tem no seu currículo 11 vitórias, 41 pódios e um vice-campeonato. O brasileiro conhece bem a F1 e deu a sua opinião do que poderá ser esta época:

“Pelo que vi até agora, parece que a Mercedes com Lewis Hamilton é a mais rápida”, disse à Gazzetta dello Sport. “Eu não acho que menos corridas vão mudar isso, porque as fábricas das equipas estão fechadas.”

“Acho que Charles Leclerc e Max Verstappen podem tornar-se futuros campeões mundiais. Mas isso significa que eles precisam vencer, nestes tempos em que a diferença entre equipas é maior que a influência do piloto. Os carros atualmente são ótimos, mas ninguém gosta quando uma equipa domina.”

“Tenho grandes esperanças de que seja uma época incrivelmente emocionante. No ano passado, vimos vencedores diferentes”, disse ele.

“Vimos a Red Bull vencer, a Ferrari vencer, e acredito que há uma grande possibilidade que tal continue nesta temporada. Seria incrível se as três equipas se enfrentassem. Isso daria uma temporada espetacular e é tudo o que desejo. Este pode ser o ano da mudança, mas depende do carro, do desafio de Verstappen, Leclerc e também não descartaria Valtteri Bottas e Sebastian Vettel.

“Existem muitos pilotos que, se tiverem o carro certo, podem ser campeões do mundo e a mudança certamente pode acontecer.”