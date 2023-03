F1, Felipe Massa: “Sergio Pérez é demasiado inconstante” | AutoSport

Sergio Pérez venceu o Grande Prémio da Arábia Saudita e ficou a apenas 1 ponto do seu companheiro de equipa e líder da classificação do mundial de pilotos, Max Verstappen. O piloto neerlandês somou um ponto extra pela volta mais rápida em corrida aos 18 do segundo posto final, tendo agora 44 pontos no total.

Parece claro que Verstappen, nesta altura da época, terá como principal adversário o piloto mexicano, uma vez que os dois RB19 estão a um nível competitivo muito diferente dos restantes carros da grelha da Fórmula 1. No entanto, o antigo piloto Felipe Massa, não considera Pérez um adversário para Verstappen, afirmando que é “demasiado inconstante”.

“Tal como Max e Lewis, Charles é um piloto excecional”, disse Massa à publicação alemã Bild. “É atualmente o maior adversário ao título da Red Bull. O seu segundo piloto, Sergio Pérez, é demasiado inconstante, tal como Carlos Sainz, na Ferrari”.

Sergio Pérez nunca liderou a classificação do mundial de pilotos, tendo perdido essa oportunidade em Jidá, depois de Verstappen ter alcançado o melhor tempo por volta no final das 50 voltas do GP.